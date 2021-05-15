Создание не большого веб-приложения для работы с API.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок854 просмотра

Суть приложения:

1. Авторизация пользователей (редактирование возможно через БД)

2. Форма отправки заявки (8 полей) - после заполнения, данные направляются по API. и сохраняются в нашей таблице.

3. Построение таблицы нашими данными, и их периодическое (2 раза в день) обновление путем получения данных по API и периодическое обновление статусов заявок.

4 года назад
Abelozerov
Алексей 
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Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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