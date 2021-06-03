Доработки по Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки661 просмотр

Ищу программиста по Битрикс

Нужно доработать сайт, несколько задач

ТЗ пришлю заинтересованным

Ищу именно исполнителя

Работа по постоплате

От вас цена и срок

4 года назад
karlsonfly
Кирилл 
42 года
6 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Матвей
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
4 года назад
Андрей
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
4 года назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
день назад
85 отзывов
4 года назад