Снизить нагрузку на МодХ

Перенес один из сайтов на ModX https://searchfactory.ru/ , он стал очень сильно грузить сервер https://yadi.sk/i/oZHMkp1rBshuqA (хостинг Beget, переключил временно на ВИП тариф). Скрин сделан несколько дней назад, сейчас ситуация не улучшилась, а даже наоборот.

Тех поддержка охотно идет на встречу, предоставляют логи, отвечают на вопросы, мне кажется можно разобраться в проблеме.

Всего на сайте порядке 18000 карточек компаний и около 10000 категорий разного рода. Также мы установили плагин Сеофильтр https://docs.modx.pro/komponentyi/seofilter , который создал кучу "виртуальных" категорий.

По трафику у нас всего 500-600 юзеров в сутки. То есть грузят сайт не юзеры.

Нужно разобраться в проблеме и снизить нагрузку.

В отклике укажите (ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТЬТЕ ПО ФОРМЕ)

1) Ваш опыт работы с МодХ?

2) Приходилось ли уже снижать нагрузку именно на данной CMS МодХ?

3) Когда можете приступить к работе? Сколько времени понадобится?

4) Предоплаты нет, только сделка без риска (с резервированием средств на бирже фриланса или оплата по факту). Подтвердите согласие на это.