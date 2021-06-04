Суть проекта: Сделать с нуля чат-бот, похожий на crisp.chat. Предыстория проекта: Наш клиент (услуги в сфере медицинского страхования) ранее пользовался crisp.chat, но его перестал устраивать функционал, поэтому было принято решение, чтобы ...
Снизить нагрузку на МодХ
Перенес один из сайтов на ModX https://searchfactory.ru/ , он стал очень сильно грузить сервер https://yadi.sk/i/oZHMkp1rBshuqA (хостинг Beget, переключил временно на ВИП тариф). Скрин сделан несколько дней назад, сейчас ситуация не улучшилась, а даже наоборот.
Тех поддержка охотно идет на встречу, предоставляют логи, отвечают на вопросы, мне кажется можно разобраться в проблеме.
Всего на сайте порядке 18000 карточек компаний и около 10000 категорий разного рода. Также мы установили плагин Сеофильтр https://docs.modx.pro/komponentyi/seofilter , который создал кучу "виртуальных" категорий.
По трафику у нас всего 500-600 юзеров в сутки. То есть грузят сайт не юзеры.
Нужно разобраться в проблеме и снизить нагрузку.
В отклике укажите (ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТЬТЕ ПО ФОРМЕ)
1) Ваш опыт работы с МодХ?
2) Приходилось ли уже снижать нагрузку именно на данной CMS МодХ?
3) Когда можете приступить к работе? Сколько времени понадобится?
4) Предоплаты нет, только сделка без риска (с резервированием средств на бирже фриланса или оплата по факту). Подтвердите согласие на это.
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