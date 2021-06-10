Работа с PostgreSQL и сайтом-интерфейсом

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка744 просмотра

Работа над курсовым проектом "Сайт фриланса". Требуется доделать функционал на сайте-интерфейсе, написанном на PHP (более подробная информация в файле в закрепе). После этого необходимо выполнить все требования описанные в файле. Большинство настроек и работы ведется в самом PostgreSQL.

PHPPostgreSQL
4 года назад
Moroz213
Виктор 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

logarifm
Валерий 
31 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$90
6 дней
Escrow
Работа была сделана отлично, замечаний нет. По работе сделал даже больше, чем было необходимо. Однозначно — рекомендую!
Отличный заказчик. Спасибо за интересный проект.

Заявки фрилансеров

logarifm
Валерий 
31 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад

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