Правки по Битриксу

Привет. Такой вопрос:1) Есть сайт на Битрикс - интернет магазин.2) Надо корректно установить код рекламного кабинета Facebook, чтобы в рекламном кабинете корректно отображались все события и пиксели. Т.е. на пример - оформил ОДИН человек заказ на сайте и в рекламном кабинете Facebook - отображается что прошло это ОДНО событие.3) Facebook предоставляет спец код для размещения его на сайте.4) У штатного программиста не получается корректно его установить.—Подскажи, делаешь такое?