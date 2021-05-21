Креативные картинки для товаров в интернет-магазин гаджетов и электроники

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Закрыт3 заявки3029 просмотров

Нужно сделать креативные картинки для товаров в интернет-магазин гаджетов и электроники.

На картинке должен быть призыв к покупке и показаны особенности и прочее характеристики товара и в целом красиво оформлен.

Пример подобной текстуры покажем.

Фото товара предоставляем.

Делать фото большого и хорошего качества 1500*800 к примеру.

Предлагаем 20 грн за 1 креативную картинку но можем рассмотреть и ваши предложения.

Портфолио и опыт в работе приветствуется.

Пишите ваши сроки выполнения и сколько максимально в день можете делать.

Один товар примерно 5-6 картинок с обработкой.

Предлагаем сделать один товар для примера подходит нам или нет и потом начинать работу с остальными.

4 года назад
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