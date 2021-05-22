Закончить проект Django

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка1204 просмотра

Здравствуйте! Я прохожу курсы Django. Мне нужно сделать интернет-магазин. Сроки - неделя. Проект надо закончить:

  • добавить страницу профиля (с возможностью редактирования данных, сохранения истории заказов)
  • добавить возможность авторизации/регистрации с помощью соцсетей (google и github)
  • добавить возможность смены и восстановления пароля
  • авторизация/регистрация через email вместо username (подтверждение почты с помощью отправки сообщения на почту)
Задача: объяснить, показать как сделать и, непосредственно, написать готовый код.
Django
4 года назад
GitHonor
24 года
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Был
год назад

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Шерхан
 
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4 года назад