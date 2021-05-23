Фильтр OpenCart

На сайте был установлен модуль OpenCart фильтра. При выборе различных категорий сортировки товаров, формировалась новая страница со ссылкой. Потом он дорабатывался и сейчас формирует новые статические страницы с некорректными ссылками, возникают ссылки с 301-редиректом. Из-за этого проблемы с seo-продвижением.

Задача: изучить как работает фильтр, оценить что лучше (откатить фильтр до доработок или переделывать полностью), доделать/ полностью переделать фильтр.