Фильтр OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
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На сайте был установлен модуль OpenCart фильтра. При выборе различных категорий сортировки товаров, формировалась новая страница со ссылкой. Потом он дорабатывался и сейчас формирует новые статические страницы с некорректными ссылками, возникают ссылки с 301-редиректом. Из-за этого проблемы с seo-продвижением.

Задача: изучить как работает фильтр, оценить что лучше (откатить фильтр до доработок или переделывать полностью), доделать/ полностью переделать фильтр.

Opencart
4 года назад
webernetic-bel
Анна 
34 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

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