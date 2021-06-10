Интернет витрина

$70
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Завершен4 заявки503 просмотра

Здравствуйте, мне нужно сделать Интернет-витрину книг с админкой (phpmyadmin).

Нужно сверстать по дизайну (можете свой предложить) и посадить на админку так, чтобы можно было заполнять контентом и так же были исходники.

Приблизительное тз в файле,

там очень мало чего нужно сделать.

Приблизительно 3-4 страницы. (css, html, js, php) можно и библиотеки использовать, но не фанатично.

После загрузить на хостинг (бесплатный подойдет )

https://www.figma.com/file/3hKFrZ8WZa8atg1MZxU2ad/BOOKSRED?node-id=0%3A1

CSSHTMLJavaScriptNode.jsPHP
4 года назад
zphoto
Михаил 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AlexeyChekalin
Алексей 
42 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$70
20 дней
Escrow
Работали в первый раз, фрилансер знает свое дело, сделала все качественно. Спасибо за выполненную работу, обращусь еще. Рекомендую.
С Михаилом работали впервые. Быстрый ответ. Чёткая постановка задачи. Были изменения в проекте по ходу выполнения. Быстро согласовали, исправили. Сам предложил оплатить половину вперед. От работы только положительные впечатления. С удовольствием буду работать с ним в будущем.

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