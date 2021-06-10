Интернет витрина

Здравствуйте, мне нужно сделать Интернет-витрину книг с админкой (phpmyadmin).

Нужно сверстать по дизайну (можете свой предложить) и посадить на админку так, чтобы можно было заполнять контентом и так же были исходники.

Приблизительное тз в файле,

там очень мало чего нужно сделать.

Приблизительно 3-4 страницы. (css, html, js, php) можно и библиотеки использовать, но не фанатично.

После загрузить на хостинг (бесплатный подойдет )

https://www.figma.com/file/3hKFrZ8WZa8atg1MZxU2ad/BOOKSRED?node-id=0%3A1