На сайте был установлен модуль OpenCart фильтра. При выборе различных категорий сортировки товаров, формировалась новая страница со ссылкой. Потом он дорабатывался и сейчас формирует новые статические страницы с некорректными ссылками, возникают ссылки с 301-редиректом. Из-за ...
Добавление в справочники / постинг
Необходимо добавить сайт в максимально возможное количество справочников и блогов для интернет магазина
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