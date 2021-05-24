Нужно ускорить сайт

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Закрыт4 заявки3136 просмотров

Cайт www.flowers-express.com.ua (на старой версии джумлы).

Нужно максимально на сколько это возможно ускорить загрузку сайта.

Joomla
4 года назад
amd555
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