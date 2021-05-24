Интернет-магазин на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт19 заявок2969 просмотров

Здравствуйте!

Нужно сделать интернет-магазин на WordPress.

Вот пример что должно получиться в итоге:

https://galior-market.ru/board/demo58986

Нравится такой вариант дизайна.

Сколько будет стоить разработка такого интернет-магазина?

WordPress
4 года назад
spk_art
Ирина 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Тимур
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Роман
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 года назад
Эльдар
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Динара
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Егор
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Елена
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
онлайн
15 отзывов(-1)
4 года назад
ТОП-10
Интернет-магазины
Илья
 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
70 отзывов
4 года назад
Илья
 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
Артем
 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Алекасандр
 
47 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
Тимур
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
27 лет
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад
74 отзыва
4 года назад
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 отзывов(-2)
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
287 отзывов
4 года назад
Александр
 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
4 года назад
Дубовик
 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
18 часов назад
27 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Сайт

    Нужно сделать простенький интернет магазин на фрейморке yii в сжатые сроки(13 июня)

    Yii
    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка сайта на битрикс

    тех. задание для ИМ сайта www.fokocollection.ru. Нравятся следующие ИМ - www.massimodutti.com www.shop.mango.com 12storeez.com, можно что-то подобное сделать. ИM - www.fokocollection.ru раньше назывался Veronikafurs.ru, но нам не зарегистрировали товарный знак ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка opencart 2.3

    нужно в категории  вывести блок с товарами, в котором отобразить только 3 товара (вывести название товара + ссылка на него)  из всех товаров  которые находятся в этой категории. эти 3 товара отображаются рандомно - при ...

    Opencart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Фильтр OpenCart

    На сайте был установлен модуль OpenCart фильтра. При выборе различных категорий сортировки товаров, формировалась новая страница со ссылкой. Потом он дорабатывался и сейчас формирует новые статические страницы с некорректными ссылками, возникают ссылки с 301-редиректом. Из-за ...

    Opencart
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Интернет витрина

    $70

    Здравствуйте, мне нужно сделать Интернет-витрину книг с админкой (phpmyadmin). Нужно сверстать по дизайну (можете свой предложить) и посадить на админку так, чтобы можно было заполнять контентом и так же были исходники. Приблизительное ...

    CSSHTMLJavaScriptNode.jsPHP
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад