Требуется специалист для реализации комплекса задач по оптимизации скорости загрузки страниц действующего интернет-магазина до требуемых параметров
Интернет-магазин на Wordpress
Здравствуйте!
Нужно сделать интернет-магазин на WordPress.
Вот пример что должно получиться в итоге:
https://galior-market.ru/board/demo58986
Нравится такой вариант дизайна.
Сколько будет стоить разработка такого интернет-магазина?
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