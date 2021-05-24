тех. задание для ИМ сайта www.fokocollection.ru. Нравятся следующие ИМ - www.massimodutti.com www.shop.mango.com 12storeez.com, можно что-то подобное сделать. ИM - www.fokocollection.ru раньше назывался Veronikafurs.ru, но нам не зарегистрировали товарный знак ...
Сайт
Нужно сделать простенький интернет магазин на фрейморке yii в сжатые сроки(13 июня)
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