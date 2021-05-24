Сделать интеграцию 1с-Битрикс (ред. МБ) и Enote.cloud

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Закрыт1 заявка3132 просмотра

Документация enote.cloud (решение на базе 1С)

  • Передача на сайт товаров (новых)
  • Обновление остатков и цен
  • Передача в Енот заказов
Нужна грамотная оценка задачи, совместное уточнение ТЗ и реализация.

Опыт интеграции БУС и решений 1с - обязателен.

В заявке указывайте предварительную стоимость и сроки на базе вашего опыта.

4 года назад
Abelozerov
Алексей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Борис
 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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