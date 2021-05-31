Добавить флаг акции (Битрикс)

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Завершен6 заявок2506 просмотров

Необходимо добавить признак акции "Успей купить", вот сюда, под "Новинки" http://prntscr.com/13clsir для карточки товара сайта на Битриксе. Соответственно, препараты с признаком должны выводиться на соответствующем разделе сайта, вот  так его нужно назвать:

https://dia-f.ru/promo-by-time/

4 года назад
mike_kozyakov
Михаил 
43 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bimsha
Кокаян 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$12
1 день
Escrow
Очень рекомендую Артёма! Он крайне быстро справился с поставленной задачей, сделал все грамотно, абсолютно так, как было нужно. Обязательно в ближайшее время буду обращаться еще! Огромное спасибо!
Все прошло хорошо, сотрудничеством доволен. Спасибо за проект.

Заявки фрилансеров

Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
онлайн
15 отзывов(-1)
4 года назад
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7 лет в сервисе
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2 отзыва(-1)
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bimsha
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30 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Оксана
 
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