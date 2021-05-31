Cайт www.flowers-express.com.ua (на старой версии джумлы). Нужно максимально на сколько это возможно ускорить загрузку сайта.
Добавить флаг акции (Битрикс)
Необходимо добавить признак акции "Успей купить", вот сюда, под "Новинки" http://prntscr.com/13clsir для карточки товара сайта на Битриксе. Соответственно, препараты с признаком должны выводиться на соответствующем разделе сайта, вот так его нужно назвать:
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