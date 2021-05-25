Поправить контроллер Opencart 3

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Завершен4 заявки401 просмотр

Здравствуйте. Нужно помочь поправить строчку контроллера модуля на Опенкарт 3. Получить ссылку на изображение товара.

Opencart
4 года назад
Intern85
39 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sasha_solo03
Александр 
22 года
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
4 года назад
$4
1 день
Escrow
Александр ответственный и грамотный специалист. Быстро разобрался и исправил ошибку в контроллере. Буду обращаться еще. Рекомендую к сотрудничеству+++
Отличный заказчик, четкое ТЗ и постоянно на связи

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Андрей
 
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4 года назад
sasha_solo03
Александр 
22 года
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
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