Сделать интернет магазин под готовый дизайн в фигме(уже есть!)

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт11 заявок3012 просмотров

сделать интернет магазин под готовый дизайн в фигме(уже есть!)

Подключить робокассу (либо похожую систему)

Все прочие моменты, можно будет обсудить в процессе работы.

есть варианты прототипа некоторых объектов на сайте

Figma
4 года назад
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