Мелкие правки шаблона opencart

$30
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Закрыт4 заявки744 просмотра

Приобрели забугорный шаблон opencart, он частично проработан. 

Требуется внести мелкие правки по шаблону, связанные с переводом, добавлением новых страниц, фиксом мелких ошибок в верстке и функционале.

Подробное тз - по запросу.

Opencart
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barkyd
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