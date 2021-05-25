Необходимо добавить признак акции "Успей купить", вот сюда, под "Новинки" http://prntscr.com/13clsir для карточки товара сайта на Битриксе. Соответственно, препараты с признаком должны выводиться на соответствующем разделе сайта, вот так его нужно назвать: https://dia-f.ru/promo-by-time/
Разворот сайта платформе OC
Хотим на этой платформе https://neoseo.com.ua/seo-magazin-model-next развернуть свой интернет-магазин, нужен спец в помощь.
Заявки фрилансеров
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