Создать интернет магазин на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка7960 просмотров

Необходимо создать интернет магазин на Wordpress (возможно с использованием плагина Woocommerce) и осуществить импорт каталога товаров из файла (около 10 тыс. позиций), предоставленного поставщиком. Файл выгрузки сложный. 

Функционал сайта:

-Меню ( Главна, О компании, доставка ,оплата, возврат, корзина, личный, кабинет, блог)

- Возможность оплаты товара на сайте

- кабинет клиента с историей заказов

- Популярные товары

Возможно использование какой-либо темы ( есть предпочтение только по цветам)

WooCommerceWordPress
4 года назад
guest_16223747410493
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
4 года назад