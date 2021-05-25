Есть готовая верстка, нужно создать тему под opencart, чтобы все работало и можно было управлять товарами, блоками контента, страницами из админки. Нужно знать сроки и стоимость выполнения работ, а также примеры иных выполненных Вами заказов ...
Создать интернет магазин на Wordpress
Необходимо создать интернет магазин на Wordpress (возможно с использованием плагина Woocommerce) и осуществить импорт каталога товаров из файла (около 10 тыс. позиций), предоставленного поставщиком. Файл выгрузки сложный.
Функционал сайта:
-Меню ( Главна, О компании, доставка ,оплата, возврат, корзина, личный, кабинет, блог)
- Возможность оплаты товара на сайте
- кабинет клиента с историей заказов
- Популярные товары
Возможно использование какой-либо темы ( есть предпочтение только по цветам)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт4 года назад
- $150
-Дописать логику в CRM селектор товаров (или сделать отдельно свой кастомный селектор) - чтобы в таблице отображались дополнительные свойства товара. Скорее всего нужен свой селектор. Дизайн тут не важен, главное функциональность ...Закрыт4 года назад
Добрый день. Есть магазин по продаже экскурсий https://trip39.ru/ Для определенных товаров в магазине реализована опция Место посадки (пользователь выбирает из списка, в какой точке города он присоединится к экскурсионной группе). Мест ...Закрыт4 года назад
Нужны правки Opencart 2.3. Тз прикладываюЗакрыт4 года назад
- $120
сделать интернет магазин под готовый дизайн в фигме(уже есть!) Подключить робокассу (либо похожую систему) Все прочие моменты, можно будет обсудить в процессе работы. есть варианты прототипа некоторых объектов на сайтеИнтернет-магазины11 заявокЗакрыт4 года назад
Хотим на этой платформе https://neoseo.com.ua/seo-magazin-model-next развернуть свой интернет-магазин, нужен спец в помощь.Закрыт4 года назад
- $30
Приобрели забугорный шаблон opencart, он частично проработан. Требуется внести мелкие правки по шаблону, связанные с переводом, добавлением новых страниц, фиксом мелких ошибок в верстке и функционале. Подробное тз - ...Закрыт4 года назад
Cайт www.flowers-express.com.ua (на старой версии джумлы). Нужно ускорить загрузку сайта и привести его в соответствие требованиям сервиса Google Page Speed (особенно важно для мобильных устройств увеличить скорость)Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте. Требуется переверстать (переделать) дизайн шапки интернет-магазина coffeestory.in.ua Сделать по макету (во вложении) Вёрстка адаптивная (десктоп+мобил) Магазин на Opencart 2.1Закрыт4 года назад