Натянуть готовую верстку на opencart

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Закрыт10 заявок2719 просмотров

Есть готовая верстка, нужно создать тему под opencart, чтобы все работало и можно было управлять товарами, блоками контента, страницами из админки. Нужно знать сроки и стоимость выполнения работ, а также примеры иных выполненных Вами заказов под opencart.

Opencart
4 года назад
butteff
Сергей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

macaroff_pro
Влад 
43 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-2)
4 года назад
$150
5 дней
Не рекомендую сотрудничество с данным исполнителем.

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