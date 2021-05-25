-Дописать логику в CRM селектор товаров (или сделать отдельно свой кастомный селектор) - чтобы в таблице отображались дополнительные свойства товара. Скорее всего нужен свой селектор. Дизайн тут не важен, главное функциональность ...
Натянуть готовую верстку на opencart
Есть готовая верстка, нужно создать тему под opencart, чтобы все работало и можно было управлять товарами, блоками контента, страницами из админки. Нужно знать сроки и стоимость выполнения работ, а также примеры иных выполненных Вами заказов под opencart.
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