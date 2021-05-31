OpenCart - Настройка аналитики, пиксель, мелкие доработки

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок4029 просмотров

Добрый день, нужно:

- Отладить Гугл аналитику, чтобы в е-коммерс передавались данные. 

- Отладить Пиксель, идет задваивание данных 

- Корректировать форму регистрации, добавить пользовательские роли, чтобы при регистрации, люди могли выбрать сами свою пользовательскую роль. 

Opencart
4 года назад
Evgeniy_Koval
Евгений 
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