Доработки на сайте (Opencart)

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Завершен1 заявка452 просмотра

Необходимо оценить доработки на сайте:

1. Сколько будет стоить данная работа?

2. Сколько по времени займёт?

Всё подробно в приложенном файле

Opencart
4 года назад
Kirill1984
Кирилл 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

shops-dev
Рушиц 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$35
1 день
Отличный исполнитель! Всё качественно и в срок! Рекомендую Андрея!
Все ок. Рекомендую заказчика к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

shops-dev
Рушиц 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад

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