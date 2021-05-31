Есть готовая верстка, нужно создать тему под opencart, чтобы все работало и можно было управлять товарами, блоками контента, страницами из админки. Нужно знать сроки и стоимость выполнения работ, а также примеры иных выполненных Вами заказов ...
Создание Интернет магазина на Opencart
Добрый день
Интересует создание интернет магазина на Opencart
От нас дизайн, от вас остальная часть
Верстка, функционал, размещение на хостинге, запуск
Интересуют
- Примеры работ
- Сроки
- Стоимость
Спасибо
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