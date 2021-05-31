Помочь прописать теги от конверсси ads в тело сайта

Для интернет магазина в google ads создана кампания, которая работает на клики. Есть желание создать кампанию, которая будет взымать деньги за сделанную покупку.

Создал конверсию "покупка" в ads. Не хочу пользоваться тег менеджером. следовательно мне нужно разместить оба тега от этой конверсии в тело сайта.

Сайт имеет сенкьюпейдж плагин NextmoveLite : XLPlugins

Cледовательно, глобальный тег нужно прописать на все страницы (в шапку одного шаблона) и тег события в head этой сенкьюпейдж.