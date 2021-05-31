Добрый день, нужно: - Отладить Гугл аналитику, чтобы в е-коммерс передавались данные. - Отладить Пиксель, идет задваивание данных - Корректировать форму регистрации, добавить пользовательские роли, чтобы при регистрации, люди могли выбрать сами ...
Помочь прописать теги от конверсси ads в тело сайта
Для интернет магазина в google ads создана кампания, которая работает на клики. Есть желание создать кампанию, которая будет взымать деньги за сделанную покупку.
Создал конверсию "покупка" в ads. Не хочу пользоваться тег менеджером. следовательно мне нужно разместить оба тега от этой конверсии в тело сайта.
Сайт имеет сенкьюпейдж плагин NextmoveLite : XLPlugins
Cледовательно, глобальный тег нужно прописать на все страницы (в шапку одного шаблона) и тег события в head этой сенкьюпейдж.
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