Помочь прописать теги от конверсси ads в тело сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки1858 просмотров

Для интернет магазина в google ads создана кампания, которая работает на клики. Есть желание создать кампанию, которая будет взымать деньги за сделанную покупку. 

Создал конверсию "покупка" в ads. Не хочу пользоваться тег менеджером. следовательно мне нужно разместить оба тега от этой конверсии в тело сайта.

Сайт имеет сенкьюпейдж плагин  NextmoveLite : XLPlugins

Cледовательно, глобальный тег нужно прописать на все страницы (в шапку одного шаблона) и тег события в head этой сенкьюпейдж.

Google Ads
4 года назад
guest_16224498360394
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Артём
 
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