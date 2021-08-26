Специалист OpenCart для доработки сайта

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Завершен6 заявок2001 просмотр

Сайт https://tehaudumi.lv/ru

Необходимо доработать следующее:

- максимально увеличить скорость загрузки страниц. Судя по PageSpeed Insights проблема в основном в изображениях, но хотим услышать от вас еще предложения по оптимизации скорости.

- доработать окно/строку поиска ( доработка отображения и работы в мобильной версии и увеличение количества товаров в выдаче)

Opencart
4 года назад
webernetic-bel
Анна 
34 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

gev511
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 часа назад
4 года назад
$50
1 день
Спасибо за сотрудничество
Был рад работать с Анной. Внятное техническое задание, и понимание того что надо. Надеюсь на работы по серверу и дальше.

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