Специалист OpenCart для доработки сайта

Сайт https://tehaudumi.lv/ru

Необходимо доработать следующее:

- максимально увеличить скорость загрузки страниц. Судя по PageSpeed Insights проблема в основном в изображениях, но хотим услышать от вас еще предложения по оптимизации скорости.

- доработать окно/строку поиска ( доработка отображения и работы в мобильной версии и увеличение количества товаров в выдаче)