Есть готовая верстка, нужно создать тему под opencart, чтобы все работало и можно было управлять товарами, блоками контента, страницами из админки. Нужно знать сроки и стоимость выполнения работ, а также примеры иных выполненных Вами заказов ...
Верстка лендинга
Верстка лендинга
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