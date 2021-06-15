Настроить модули в магазине OpenCart

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Завершен2 заявки3682 просмотра

Настроить и проверить работу модуля СДЭК в интернет-магазине OpenCart.

Настроить и проверить другой функционал (наличие/отсутствие товаров) там же.

Opencart
4 года назад
wdwdwd
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

yardemidov99
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$14
4 дня
Escrow
Работы выполнены со всеми доработками, рекомендую как хорошего начинающего специалиста.
Все хорошо,получил положительные эмоции от работы,коммуникация была на хорошем уровне

Заявки фрилансеров

yardemidov99
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Кирилл
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад