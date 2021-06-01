Сделать ТЗ для копирайтеров в онлайн сервисе - копипастинг

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Закрыт2 заявки2058 просмотров

Сделать ТЗ для копирайтеров в онлайн сервисе - копипастинг

Видео-инструкция как делать

https://youtu.be/KDCmIuNfEas

Список для работы будет предоставлен после выбора исполнителя

Цену просьба указать за 100 ТЗ

После выполнения пакета на 100 ТЗ, если все понравится по качеству дадим следующий пакет на 100 ТЗ

4 года назад
seoindex7
Роман 
41 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 отзывов(-1)
4 года назад
Дарья
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад