Добрый день, нужно: - Отладить Гугл аналитику, чтобы в е-коммерс передавались данные. - Отладить Пиксель, идет задваивание данных - Корректировать форму регистрации, добавить пользовательские роли, чтобы при регистрации, люди могли выбрать сами ...
Добавить часть пикселя в ГТМ (мирокразметка)
Мы хотим автоматически подгружать каталог интернет-магазина в каталог на facebook и instagram
Для этого нам нужно добавить код: fbq('track', 'ViewContent'); в код пикселя на странице каждого товара
И добавить теги микроданных, тут подробная информация:https://www.facebook.com/business/help/1175004275966513?id=725943027795860
Заявки фрилансеров
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