Добавить часть пикселя в ГТМ (мирокразметка)

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Закрыт1 заявка2153 просмотра

Мы хотим автоматически подгружать каталог интернет-магазина в каталог на facebook и instagram

Для этого нам нужно добавить код: fbq('track', 'ViewContent'); в код пикселя на странице каждого товара

И добавить теги микроданных, тут подробная информация:https://www.facebook.com/business/help/1175004275966513?id=725943027795860

4 года назад
sparj
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Артём
 
37 лет
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Был
3 года назад
4 года назад