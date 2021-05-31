Добавить часть пикселя в ГТМ (мирокразметка)

Мы хотим автоматически подгружать каталог интернет-магазина в каталог на facebook и instagram

Для этого нам нужно добавить код: fbq('track', 'ViewContent'); в код пикселя на странице каждого товара

И добавить теги микроданных, тут подробная информация:https://www.facebook.com/business/help/1175004275966513?id=725943027795860