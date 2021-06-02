Доработка сайта на MODX

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки2342 просмотра

Всем привет, есть сайт интернет магазин, работает на MODX. Большая часть сайта реализовано, можно посмотреть по ссылке https://sferasporta.ru/

Задача: требуется перенести реализованный дизайн, на данный сайт. А так же настроить внутреннюю систему для работы.

Просмотреть требуемый дизайн можно тут https://disk.yandex.ua/d/iURNjGuuLAaAfQ

MODX
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