Добрый день, нужно: - Отладить Гугл аналитику, чтобы в е-коммерс передавались данные. - Отладить Пиксель, идет задваивание данных - Корректировать форму регистрации, добавить пользовательские роли, чтобы при регистрации, люди могли выбрать сами ...
Доработка сайта на MODX
Всем привет, есть сайт интернет магазин, работает на MODX. Большая часть сайта реализовано, можно посмотреть по ссылке https://sferasporta.ru/
Задача: требуется перенести реализованный дизайн, на данный сайт. А так же настроить внутреннюю систему для работы.
Просмотреть требуемый дизайн можно тут https://disk.yandex.ua/d/iURNjGuuLAaAfQ
Заявки фрилансеров
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