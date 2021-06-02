Интернет - магазин Word Press на 10 000 на товаров.

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Закрыт14 заявок3553 просмотра

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Логотип есть, парйс есть, будут в excel, нужно что бы был парсинг из таблицы. 

Дизайн так же будет сделан дизайнером в фигме. 

FigmaWordPress
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tigrankruglov
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