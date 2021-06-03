Настроить и проверить работу модуля СДЭК в интернет-магазине OpenCart. Настроить и проверить другой функционал (наличие/отсутствие товаров) там же.
Доработка сайта на Wordpress
Сайт интернет-магазина на WordPress, основные используемые плагины Dokan, Woocommerce, Elementor и Ultimate Member. Ниже представлен список задач, которые необходимо сделать. Подробности в личных сообщениях.
- Изменить текст “Вы уже вошли в” на странице “Войти как продавец” (http://ksenimio.beget.tech/seller-registration/). Данная надпись видна только если авторизоваться. Вместо этого авторизированным продавцам должна быть показана Панель продавца”, авторизированным покупателям надпись “Вы не являетесь продавцом”.Также для не авторизированных пользователей на странице “Войти как продавец” должны присутствовать форма авторизации и форма регистрации продавца.
- У продавца не должно быть доступа к Панели покупателя. При щелчке на “Войти как продавец”, должен выполняться переход к Панели покупателя для авторизированных пользователей, или переход к форме входа и регистрации для авторизированных пользователей.
- Сделать возможность регистрацию с именем пользователя, записанным на русском.
- При заполнении карточки товара продавцом добавить отображение следующих полей: “Сумма вознаграждения”, “Условия получения вознаграждения”, “Маркетплейс”, “Ссылка на товар”. Сейчас данные поля доступны только при заполнении карточки товара через консоль администраторами сайта.
- Авторизованный пользователь по щелчку на значок сайта (надпись “fivesta” в верхнем правом углу) переходит не на главную, на свой профиль -- исправить, должен быть переход на главную.
- Если открыть карточки нескольких продуктов в новых вкладках и на каждой вкладке нажать на кнопку “Купить сейчас”, то на открывшейся в каждой вкладке странице “Инструкции для получения вознаграждения” поля “Требования к покупателю” и “Ссылка на товар” будут иметь значения первого открытого товара. Значения полей соответствующего им товара они приобретут только если вернуть назад и вновь нажать кнопку “Купить сейчас”. Нужно, чтобы данные соответствующие товару значения показывались сразу.
- На сайте должно быть две страницы регистрации пользователей: для покупателей и для продавцов. Поля форм регистрации представлены на данной странице http://ksenimio.beget.tech/my-account/ (посмотреть можно как наавторизованный пользователь).
- Добавить подтверждение электронного адреса при регистрации нового пользователя.
- При переходе по вкладкам в Панели управления покупателя (например “Заказы” или “Загрузки”) my-account меняется на my-account-2-2. Должно оставаться my-account.
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