Настроить и проверить работу модуля СДЭК в интернет-магазине OpenCart. Настроить и проверить другой функционал (наличие/отсутствие товаров) там же.
Доработка интернет-магазина
Сайт на опен-карт. Тех. задание прилагается. Пишите сроки и цену
Заявки фрилансеров
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