Доработка интернет-магазина

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Закрыт2 заявки2421 просмотр

Сайт на опен-карт. Тех. задание прилагается. Пишите сроки и цену

4 года назад
sergeyfrolov2020
Сергей 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
287 отзывов
4 года назад