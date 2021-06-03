Создание сайта для крупного интернет магазина

$6000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт22 заявки2625 просмотров

Необходима разработка нового сайта для уже имеющегося интернет магазина.

Нынешний сайт работает на движке ОС , хост на VDS

Новый дизайн, современный , по аналогии нынешним крупным гипермаркетам - ситилинк, днс. Быстрая работа сайта, проработка по СЕО оптимизации, банеры

возможен уход на другой движок , самопис

ТЗ имеется. пришлю в лс

Опыт с реальными магазинами обязателен

4 года назад
votliydmitriy
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