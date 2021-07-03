Нужно скопировать лендинг

$15
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Завершен3 заявки3646 просмотров

Лендинг на М1-шопе, его нужно вычистить от скриптов и поставить наши, чтобы заказ приходил нам в LP-crm. Такие страницы нужны постоянно. 

4 года назад
elenadem
Елена 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

thongx
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$15
1 день
Escrow
Быстро сделал! Будем работать еще
Все супер

Заявки фрилансеров

Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
14 часов назад
27 отзывов
4 года назад
thongx
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Андрей
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад