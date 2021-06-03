1. Cделать возможность экспорта товаров не только из определенных категорий, но также определенных брендов или конкретных товаров 2. Увеличить кол-во изображений для добавления в вариации вариативного товара. Добавить кастомные поля для ...
Доработка / настройка интернет-магазина.
Необходимо разработать / доработать программную часть интернет-магазина на yii2.
Магазин развернут на боевом хостинге, там же установлен GIT-сервер).Большая часть функционала реализована, необходимо поменять (натянуть новую) верстку, настроить онлайн оплату, доставку, организовать синхронизацию с 1С (CommerceML 2), подключить смс сервис (подтверждение при регистрации нового пользователя)
Seo, подбор картинок, наполнение - не нужно.
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