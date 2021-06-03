Доработка / настройка интернет-магазина.

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки3762 просмотра

Необходимо разработать / доработать программную часть интернет-магазина на yii2.

Магазин развернут на боевом хостинге, там же установлен GIT-сервер).Большая часть функционала реализована, необходимо поменять (натянуть новую) верстку, настроить онлайн оплату, доставку, организовать синхронизацию с 1С (CommerceML 2), подключить смс сервис (подтверждение при регистрации нового пользователя)

Seo, подбор картинок, наполнение - не нужно.

GitYii
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inde-x
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