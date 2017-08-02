Требуется изменить отображение, вывод некоторой информации на странице категории и в карточке товара. Тема дизайна Supreme, Shop-Script 8. ТЗ для оценки скину в ЛС.
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт2 года назад
Магазин на Webasyst SS8, тема дизайна Supreme. Требуется немного допилить плагины курьер и ПВЗ, а так же настроить правильное отображение типов доставки при оформлении заказа в корзине. В соотвествии с тех заданием.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт3 года назад
Имеется магазин на Webasyst SS8 шаблоне Supreme. 1) Требуется привести вид шаблона в соответствии с макетами. 2) Исправить косяки адаптивной версии на некоторых экранах. Описание задач и макеты отправлю в личной переписке.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
На сайте есть плагин доставки для расчета стоимости доставки по Москве и по России, которая отображается на странице каждого товара. Поменял шаблон, и новом плагин не отображается. Надо, что бы все работало, а так же ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Тестовый сайт на Webasyst Shop Script 7. Требуется увеличить ширину шаблона с 1100 до 1200 px. Макеты с размерами готов отправить в лс.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! Необходимо сверстать интернет магазин по готовым макетам и интегрировать его, для начала с базовым функционалом, Webasyst Shop Script 7. Либо изменить дизайн старого шаблона на основе новых макетов.HTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Имеется интернет-магазин на shop-script-7 на таком шаблоне: http://cms.wa-magazin.ru/. На данный момент шаблон находится на тестовой витрине, параллельно с работающим другим шаблоном. В этом шаблоне не все устраивает, хотелось бы изменить некоторые вещи: расположение, дизайн элементов/цвета/шрифты сайта. Нравится ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется написать vba скрипт для Excel удаляющий в конкретном файле ненужные строки: Скрин: http://joxi.ru/52ayeW9UG4wJM2 Нужно что-бы оставались строки только в разделе ЦФО г. Москва. Файл постоянно обновляется, строки смещаются.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад