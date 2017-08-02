verstin

Максим Верстин verstin

 
34 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
FLAKE_MDM
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$30
10 баллов
6 лет назад
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Сотрудничеством доволен, четкое задание, приятное общение и своевременная оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Работа выполнена качественно и в заявленный срок. Все необходимые правки внесены. Замечаний нет.
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shapod
Денис 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
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Приятно работать с Максимом. Точная постановка задачи. Оплата в срок.
Задача решена в полном объеме, качественно и в срок. Отдельное спасибо за подробную инструкцию по пользованию для "чайника" )) Рекомендую!
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