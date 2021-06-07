Опенкарт - сделать фиксированную шапку

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Завершен2 заявки757 просмотров

Действующий сайт на ocStore 2.3.0.2.3

Необходимо сделать фиксированную шапку при скролле, не нарушая текущий функционал сайта.

Как должна выглядеть шапка при скролле - во вложении.

Указывайте сроки и сумму за работы.

ocStoreOpencart
4 года назад
Streetmachine
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

delai_horosho
Владислав 
33 года
9 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$20
1 день
Владислав, спасибо за оперативность! Задача сделана на высшем уровне, профессионально, добросовестно и в самые кратчайшие сроки)
Четкое тз, всегда на связи, достойная оплата по факту

Заявки фрилансеров

delai_horosho
Владислав 
33 года
9 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
Кирилл
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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