Добавление функционала для сайта Shopify

Необходимо доработать функционал для сайта https://gressio.myshopify.com/

1. При навигации кнопка возврата не должна выкидывать на главную страницу при переходе с раздела на раздел.

2. В карточке товара при нажатии кнопки ,,Свернуть ” страница с карточкой товара должна подниматься наверх.

3. Меню каталога должно быть распределено более равномерно.

4. Цвет текста в меню поиска должен быть графитовым или сиреневым.

5. В меню каталога должны быть фильтры.