Наполнить торговыми предложениеями интернет магазин на bitrix

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Закрыт2 заявки2112 просмотров

Необходимо наполнить торговыми предложениями товары интернет магазина на bitrix, настроить выводы на главную   (генерация и проставление цен торговых предложений) Небольшое количество товаров.

4 года назад
artrix
Антон 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Айк
 
22 года
4 года в сервисе
Был
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Джемилия
 
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18 лет в сервисе
Был
3 года назад
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