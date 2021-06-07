Товары ВК

$20
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Закрыт1 заявка3042 просмотра

Здравствуйте, имеется группа вк.

Добавили товары. Их нужно подкорректировать. Название, описание, фото.

Дедлайн : 4 дня максимум на выполнение данного проекта.

Стоимость 1400 за всю работу.

Работа не сложная, основную работу сделали, осталось довести до ума.

ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1XbKmhYs09jt4Y0ucKl-JwXq1c-y-AkbvoCHIIjEf81Q/edit?usp=sharing

Выберу фрилансера, который имеет большой опыт, ответственный и качественно выполняет свою работу.

Если у вас есть примеры работ, то можете прикрепить их.

4 года назад
guest_16230923931716
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Виталия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад