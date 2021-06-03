Починить LiqPay на сайте с WooCommerce

Анатолий, добрый день.

У меня есть интернет-магазин на WooCommerce, на котором сейчас практически нет продаж.

С сайтом две проблемы:

- Очень тормозит (уже несколько недель)

- Перестал работать LiqPay (пару месяцев).

Адрес сайта - whitebalance.studio

Можете с этим помочь?