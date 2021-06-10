Доработка / натяжка верстки на Woocommerce

Основная работа связана с натяжкой верстки на WooCommerce. Описание в ТЗ. Полагаю, что для спеца не сложные задачи.

На все вопросы отвечу в лс, все доступы предоставлю.

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