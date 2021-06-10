Доработка / натяжка верстки на Woocommerce

$55
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  2. Интернет-магазины
Завершен2 заявки12155 просмотров

Основная работа связана с натяжкой верстки на WooCommerce. Описание в ТЗ.  Полагаю, что для спеца не сложные задачи.

На все вопросы отвечу в лс, все доступы предоставлю.

По цене - готов к обсуждению

Ссылка на сайт: http://a0549274.xsph.ru/

WooCommerce
4 года назад
Predatorusfleita
Игорь Киклевич 
34 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dklweb
30 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$55
4 дня
Escrow
Настоящий спец своего дела. Всем рекомендую
Отличный заказчик! Четко сформулированное ТЗ, быстрая проверка работы и оплата. Всё супер)

Заявки фрилансеров

Абакар
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
dklweb
30 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад