Здравствуйте, имеется группа вк. Добавили товары. Их нужно подкорректировать. Название, описание, фото. Дедлайн : 4 дня максимум на выполнение данного проекта. Стоимость 1400 за всю работу. Работа не сложная, основную работу ...
Интернет магазин
Здравствуйте. Нужно доделать интернет магазин на вордпресс. Это магазин, на котором будут представлены виртуальные товары, то есть это маленькие программки с дизайнами компьютерной вышивки. Нужно настроить меню на английском языке (упорядочить, создать карту сайта), настроить плагин для оплаты и последующего скачивания покупателями оплаченных дизайнов, плюс нужно оптимизировать сайт для поисковых систем типа гугл яндекс. В настоящее время сайт имеет доменное имя, размещен на хостинге и подключен к woocommerce. Назначайте цены и сроки. Спасибо.
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