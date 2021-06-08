Здравствуйте. Нужно доделать интернет магазин на вордпресс. Это магазин, на котором будут представлены виртуальные товары, то есть это маленькие программки с дизайнами компьютерной вышивки. Нужно настроить меню на английском языке (упорядочить, создать карту сайта), настроить плагин для оплаты и последующего скачивания покупателями оплаченных дизайнов, плюс нужно оптимизировать сайт для поисковых систем типа гугл яндекс. В настоящее время сайт имеет доменное имя, размещен на хостинге и подключен к woocommerce. Назначайте цены и сроки. Спасибо.