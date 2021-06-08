Интернет магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт9 заявок3410 просмотров

Здравствуйте. Нужно доделать интернет магазин на вордпресс. Это магазин, на котором будут представлены виртуальные товары,  то есть это маленькие программки с дизайнами компьютерной вышивки. Нужно настроить меню на английском языке (упорядочить, создать карту сайта), настроить плагин для оплаты и последующего скачивания покупателями оплаченных дизайнов, плюс нужно оптимизировать сайт для поисковых систем типа гугл яндекс. В настоящее время сайт имеет доменное имя, размещен на хостинге и подключен к woocommerce. Назначайте цены и сроки. Спасибо.

WooCommerceWordPress
4 года назад
Hadassa
Елена 
41 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Дубовик
 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Илья
 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
70 отзывов
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Шериф
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
50 отзывов(-5)
4 года назад
Владислав
 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
15 часов назад
140 отзывов
4 года назад
Кирилл
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Илья
 
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
14 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
287 отзывов
4 года назад