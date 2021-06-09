Доброго времени суток. Нужно найти и исправить проблему скорости загрузки сайта (OpenCart). Открыв ссылку на сайт, вы сами убедитесь что первое что нужно сделать это поправить скорость загрузки :) Есть ...
Разработка интернет магазина
По данному дизайнуhttps://www.figma.com/file/hz6orlEQs8fqLQWwlyhFlJ/Untitled?node-id=0%3A1
Напишите пожалуйста цену и сроки
Заявки фрилансеров
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