Разработка интернет магазина

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Закрыт18 заявок3507 просмотров

По данному дизайнуhttps://www.figma.com/file/hz6orlEQs8fqLQWwlyhFlJ/Untitled?node-id=0%3A1

Напишите пожалуйста цену и сроки

Node.js
4 года назад
lukyanov_web
Дмитрий 
35 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
90 отзывов
4 года назад
Степан
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Алексей
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
54 отзыва
4 года назад
Виктория
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Даниил
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Арсен
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Валерия
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Яна
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
3 месяца назад
4 года назад
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 отзывов(-2)
4 года назад
Антон
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
287 отзывов
4 года назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
20 часов назад
85 отзывов
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Михаил
 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
14 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Кирилл
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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