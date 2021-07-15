Нужен специалист по cs-cart. Есть интернет магазин https://ekom.uz/ , в котором нужно доработать некоторые технические моменты.
Сделать копию сайта и посадить на поддомен
Интернет магазин на опенкарт. Сделать копию сайта и посадить на поддомен.
Пишите опыт работы с опенкарт
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