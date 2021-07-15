Сделать копию сайта и посадить на поддомен

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Завершен4 заявки4245 просмотров

Интернет магазин на опенкарт. Сделать копию сайта и посадить на поддомен.

Пишите опыт работы с опенкарт

Opencart
4 года назад
Random2000
Ларюков 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
4 года назад
$10
1 день
Все прошло хорошо, рекомендую к сотрудничеству
Все хорошо, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Алексей
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
20 часов назад
85 отзывов
4 года назад
Микола
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
4 года назад