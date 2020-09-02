Создам классный дизайн сайта с помощью Figma и других редакторов:)

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Привет, меня зовут Ира! Я являюсь веб-дизайнером. Работаю над сайтами, лендингами, фирменным стилем, логотипы, сайты под ключ. Цены зависят от количества работы. Но заверяю вас, что цены приемлемы:)Если вам нужен дизайн или отдельные его части-обращайтесь)

Что необходимо для заказа:

1. сформулировать задачу, для которой выполняется дизайн (высылаю вам бриф)

2. если имеется контент (фотографии, текст), предоставить

3. примеры сайтов, которые нравятся по дизайну

* При необходимости, проконсультирую и помогу с составлением задания.

Дизайн сайтов

Дизайн главной от 135$

Мобильная / планшетная версии дизайна 100$

Внутренние страницы дизайн от 30$/шт

Логотип от 30$

Брендирование 50$

Все правки бесплатные!

Если у вас ограниченный бюджет, мы все обговорим. Уверяю вас, вы получите хороший и качественный дизайн и в бюджет впишитесь!)

Сроки выполнения:

Landing Page: 3–5 дня.

Сайт (главная): 2-4 дня.

Внутренние: 1-2 страницы/день.

Адаптив: 2-3 дня все страницы под 2 разрешения

Владею программами:

Adobe Photoshop,

Adobe Illustrator

Figma

Adobe XD

Blender

Tilda

Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!

Лучше всего писать мне на почту : [email protected]