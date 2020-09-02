Создам классный дизайн сайта с помощью Figma и других редакторов:)
Привет, меня зовут Ира! Я являюсь веб-дизайнером. Работаю над сайтами, лендингами, фирменным стилем, логотипы, сайты под ключ. Цены зависят от количества работы. Но заверяю вас, что цены приемлемы:) ВСЕ ОБГОВАРИВАЕТСЯ!Если вам нужен дизайн или отдельные его части-обращайтесь)
Что необходимо для заказа:
1. сформулировать задачу, для которой выполняется дизайн (высылаю вам бриф)
2. если имеется контент (фотографии, текст), предоставить
3. примеры сайтов, которые нравятся по дизайну
* При необходимости, проконсультирую и помогу с составлением задания.
Дизайн сайтов
- Дизайн главной от 135$
- Мобильная / планшетная версии дизайна 100$
- Внутренние страницы дизайн от 30$/шт
- Логотип от 30$
- Брендирование 50$
- Все правки бесплатные!
- Если у вас ограниченный бюджет, мы все обговорим. Уверяю вас, вы получите хороший и качественный дизайн и в бюджет впишитесь!)
Сроки выполнения:
- Landing Page: 3–5 дня.
- Сайт (главная): 2-4 дня.
- Внутренние: 1-2 страницы/день.
- Адаптив: 2-3 дня все страницы под 2 разрешения
Владею программами:
- Adobe Photoshop,
- Adobe Illustrator
- Figma
- Adobe XD
- Blender
- Tilda
Лучше всего писать мне на почту : [email protected]
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$30
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
3 года назад
Отличная работа от Ирины, необходимо было выполнить задачу в кратчайшие сроки и она справилась с этим. Работой очень доволен, все было выполнено согласно ТЗ. Рекомендую и сам еще буду обращаться. Надеюсь на продолжительное сотрудничество.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, хорошо поставленное ТЗ, все понятно и большое спасибо за доверие и за сотрудничество. Всем рекомендую)