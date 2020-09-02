silchenkova

Ирина Сильченкова silchenkova

 
23 годаРоссия/Воронеж
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Создам классный дизайн сайта с помощью Figma и других редакторов:)

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Привет, меня зовут Ира! Я являюсь веб-дизайнером. Работаю над сайтами, лендингами, фирменным стилем, логотипы, сайты под ключ. Цены зависят от количества работы. Но заверяю вас, что цены приемлемы:) ВСЕ ОБГОВАРИВАЕТСЯ!Если вам нужен дизайн или отдельные его части-обращайтесь)

Что необходимо для заказа:

1. сформулировать задачу, для которой выполняется дизайн (высылаю вам бриф)

2. если имеется контент (фотографии, текст), предоставить

3. примеры сайтов, которые нравятся по дизайну

* При необходимости, проконсультирую и помогу с составлением задания.

Дизайн сайтов

  • Дизайн главной от 135$
  • Мобильная / планшетная версии дизайна 100$
  • Внутренние страницы дизайн от 30$/шт
  • Логотип   от 30$
  • Брендирование  50$
  • Все правки бесплатные!
  • Если у вас ограниченный бюджет, мы все обговорим. Уверяю вас, вы получите хороший и качественный дизайн и в бюджет впишитесь!)

 Сроки выполнения:

  • Landing Page: 3–5 дня.
  • Сайт (главная): 2-4 дня.
  • Внутренние: 1-2 страницы/день.
  • Адаптив: 2-3 дня все страницы под 2 разрешения

Владею программами:

  • Adobe Photoshop,
  • Adobe Illustrator
  • Figma
  • Adobe XD
  • Blender
  • Tilda
Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!

Лучше всего писать мне на почту : [email protected]

Дизайн сайтаFigmaTilda
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
vanderdarken
29 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Ux/ui дизайн лендинга
Отличная работа от Ирины, необходимо было выполнить задачу в кратчайшие сроки и она справилась с этим. Работой очень доволен, все было выполнено согласно ТЗ. Рекомендую и сам еще буду обращаться. Надеюсь на продолжительное сотрудничество.
Отличный заказчик, хорошо поставленное ТЗ, все понятно и большое спасибо за доверие и за сотрудничество. Всем рекомендую)
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