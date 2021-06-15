Макеты интернет магазина в .psd. (не все макеты загрузились к проекту) загрузить с Я диска - https://yadi.sk/d/zGYSrYfW9K_H7Q -Главная -Каталог -Корзина -Оформление заказа + будет макет личного кабинета(простой, ...
Правки на сайте Bitrix
Всем привет.
Ищу программиста для правок интернет-магазина на Битриксе.
Если коротко:
1. Заменить картинку в шаблоне на главной странице.
2. Обновить карту сайта + сделать ее автоматически обновляемой.
3. Изменить размер превью товаров в каталоге.
4. Поправить отображение одного из блоков на главной странице в мобильной версии сайта.
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