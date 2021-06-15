Правки на сайте Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок2197 просмотров

Всем привет.

Ищу программиста для правок интернет-магазина на Битриксе.

Если коротко:

1. Заменить картинку в шаблоне на главной странице.

2. Обновить карту сайта + сделать ее автоматически обновляемой.

3. Изменить размер превью товаров в каталоге.

4. Поправить отображение одного из блоков на главной странице в мобильной версии сайта.

4 года назад
ilshat1986
Ильшат 
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Денис
 
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