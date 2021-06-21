Opencart настройки новой почты, замена блоков сайта

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Завершен2 заявки465 просмотров

growlab.com.ua

В настройках новой почты закончился ключ, продлить.

пишет так..

Не удалось сохранить накладную×

Nova Poshta errors: Срок действия API key истек.

И убрать блок о информации об оплате, но сейчас эта вкладка не открывается. 

А при открытии вкладки установка дополнений...

Дополнения

установка приложений

открывает Fatal error: Cannot redeclare ControllerExtensionInstaller::localcopy() in /home/growla00/growlab.com.ua/www/system/storage/modification/admin/controller/extension/installer.php on line 291

нужно проверить работу сайта,

а потом заменить картинки и блоки с банерами. 

OpencartНастройка почты
4 года назад
GROWLABB
Елена 
33 года
6 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

DP_Studio
Дмитрий 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$70
1 день
Escrow
Выполнил быстро четко задание. По просьбе Звонил. Рекомендую. Идеальный случай когда исполнителю проект важнее чем заказчику)
С заказчиком сработались, участвовала в проекте, все вопросы были решены оперативно, рекомендую.

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Дмитрий 
25 лет
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