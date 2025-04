Opencart настройки новой почты, замена блоков сайта

growlab.com.ua

В настройках новой почты закончился ключ, продлить.

пишет так..

Не удалось сохранить накладную×

Nova Poshta errors: Срок действия API key истек.

И убрать блок о информации об оплате, но сейчас эта вкладка не открывается.

А при открытии вкладки установка дополнений...

Дополнения

установка приложений

открывает Fatal error: Cannot redeclare ControllerExtensionInstaller::localcopy() in /home/growla00/growlab.com.ua/www/system/storage/modification/admin/controller/extension/installer.php on line 291

нужно проверить работу сайта,

а потом заменить картинки и блоки с банерами.